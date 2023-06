Uruguay-Israele | Semifinale Mondiali Under 20 oggi in tv | calendario | programma | orario | streaming

(Di giovedì 8 giugno 2023) Il Mondiale20 che si sta disputando in Argentina prosegue spedito la propria corsa e, quest’giovedì 8 giugno, si procederà con le semifinali della competizione. A essere rimaste in gioco sono oramai solamente quattro compagini: dopo le partite che si svolgeranno in data odierna rimarranno solo due formazioni, quelle che disputeranno la Finale del torneo. E se l’Italia di Carmine Nunziata se la vedrà con la Corea del Sud a partire dalle 23.00 ora italiana (LEGGI QUI), l’affronterà. Le due Nazionali a partire dalle 19.30, dunque nella prima, proveranno a vincere il match che si disputerà all’interno dell’Estadio Ciudad de La Plata. Gli uruguaiani hanno sin qui portato avanti un Mondiale straordinario, infangato solamente da una gara. All’esordio la vittoria con ...

entrambi giocheranno giovedì 8: Lipani con l'Italia contro la Corea del Sud (ore 23), mentre Matturro con l'contro(ore 19:30), è questione di poco per le semifinali del Mondiale U20 ...... la squadra di Mignani con due pareggi volerebbe in Serie A mentre ai sardi di Ranieri serve vincere una delle due gare in questione per raggiungere il loro obiettivU20 -U20 1 (1.80)...per fare la storia. Le due squadre hanno eliminato ai quarti di finale due big come Stati Uniti e Brasile e ora puntano all'ultimo atto del torneo, che si giocherà domenica 11 giugno ...

Uruguay-Israele, il pronostico: l'Under 2.5 tocca quota 1.73 La Gazzetta dello Sport

Il Mondiale in Argentina Under 20 continua: quest'oggi, giovedì 8 giugno, prevista la semifinale tra Uruguay e Israele ...La partita Uruguay - Israele di giovedì 8 giugno 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la prima semifinale del Mondiale U20 ...