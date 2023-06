Come vedere Manchester City-Inter in tv gratis e in chiaro | palinsesto | programma | orario | streaming finale Champions League

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 giugno 2023) I minuti passano e la sfida si avvicina.di, è ormai alle porte. All’Ataturk Stadium di Istanbul (fischio d’inizio ore 21) va in scena la partita più attesa della stagione. Quella che nessuno si perderebbe per nulla al mondo. Quanto meno chi ama il calcio. Una gara che, infatti, sarà visibile a tutti gratuitamente e ingrazie a Mediaset, che la trasmetterà in televisione su Canale 5 e insu Infinity. L’ultimo atto della “Coppa dalle grandi orecchie” è lì che vi aspetta. Naturalmente la partita sarà visibile anche su altre piattaforme. In primis su Sky, che detiene l’esclusiva di quasi tutta la. Gli abbonati dell’emittente anglosassone ...