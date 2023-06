Serie A | chi sono le retrocesse in Serie B? Una squadra scudettata e una neopromossa finiscono in cadetteria

(Di lunedì 5 giugno 2023) Dopo Sampdoria e Cremonese servirà uno spareggio per determinare la terzaretrocessa della stagione. La 38esima giornata diA non ha emesso l’ultimo verdetto, evitando così lo strascico dello scontro diretto per la salvezza tra Verona e Spezia. In caso di arrivo a pari punti di due squadre, per definire le varie posizioni della classifica, quest’anno il regolamento prevede uno spareggio in gara “secca” su campo neutro. Differenza reti e scontri diretti dunque non contano. E sarebbe stato così anche per definire le qualificate alle coppe europee o la vincitrice dello scudetto. Il Verona sarebbe stato in leggero vantaggio, e quindi si sarebbe salvato, se si fosse data priorità alla differenza reti. Lo Spezia avrebbe esultato grazie agli scontri diretti, avendo pareggiato il primo in casa (1-1) e vinto il secondo in ...

Devo solo ringraziareha lavorato con me dentro la Continassa". Riguardo il futuro precisa Allegri : "Intanto domani vado a casa, ho il mio nipotino, ho mio figlio, qualche cavallo che corre. ......approntato per la festa scudetto del Napoli sale anche l'attore Silvio Orlando che nella" ... Ma è anche l'occasione per ricordarenon c'è più come Pino Daniele : "James Senese e Tullio De ......la vittoria per 3 - 1 condannando la formazione scaligera allo spareggio per rimanere inA. ... Vorrei ringraziare la mia faglia emi sta vicino per la pazienza. Vorrei ringraziare la mia ...

In silenzio, la spiegazione del finale: chi è davvero “l'assassino del ... Movieplayer

Dopo Sampdoria e Cremonese servirà uno spareggio per determinare la terza squadra retrocessa della stagione. La 38esima giornata di Serie A non ha emesso l'ultimo verdetto, evitando così lo strascico ...La Serie A avrà un epilogo con lo spareggio tra Hellas Verona e Spezia. Le due formazioni in lotta per la salvezza chiudono a pari punti a 31, e se la vedranno nel confronto diretto di domenica prossi ...