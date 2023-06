La prof di corsivo Elisa Esposito lancia una “nuova lingua” | cos’è il maranzivoe

(Di lunedì 5 giugno 2023), ladi, è tornata alla conquista di TikTok con un nuovo trend: il. L’influencer, come sottolineato nell’incipit del video pubblicato il 27 maggio 2023, ha realizzato delle nuove “lezioni” in cui è possibile duettare con lei mentre spiega come pronunciare il prossimo slang dell’estate 2023, inventato grazie alla fusione dei termini ‘e’ e ‘maranza’, due vocaboli appartenenti al gergo giovanile di oggi. @eli.Ecco ladi questa estate, il M?RANZIVŒ?? Sono cambiate alcune regole grammaticali rispetto al cörsivœ, avete capito quali?? G: eli.o ? suono originale -In particolare, il termine ...

Giorni fa un'influencer, Elisa Esposito, più nota come "ladi", si è rivolta ai suoi detrattori. Ha postato un video su TikTok in cui dice che chi la odia e la considera una sfaticata è ...Commenta a Vanity Fair le parole di Elisa Esposito, la tiktoker meglio nota come 'la. di' , che ha detto: "Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua" . La 29enne sottolinea: " Non ...Elisa Esposito, ladi, ha detto: "Se guadagni 1300 euro al mese è colpa tua". Che ne pensa "Da piccola i miei genitori mi portavano a passare del tempo in una fattoria e io pensavo di ...

La prof del corsivo Elisa Esposito: "Se guadagnate solo 1.300 euro al mese è solo colpa vostra&qu Gazzetta del Sud

Ricordate la moda del 'corsivo' lanciata da Elisa Esposito su TikTok La ragazza torna con una nuova tendenza: il maranzivoe ...Giorni fa un’influencer, Elisa Esposito, più nota come “la prof di corsivo”, si è rivolta ai suoi detrattori. Ha postato un video su TikTok in cui dice che chi la odia e la considera una sfaticata è ...