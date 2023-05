Studentessa morta in gita scolastica | USR Calabria | “Nel nome di Denise ci impegniamo per restituire verità a quanto accaduto”

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 31 maggio 2023) "La tragedia della morte ditravolge insieme alla famiglia anche tutto il mondo della Scuola ed ogni parola di cordoglio non riesce a dare forma al tumulto di emozioni che sgorga dagli animi di una intera comunità": lo scrive in una nota di cordoglio per la morte della giovaneinl'Ufficio scolastico regionale per la. L'articolo .