Bargiggia | «Anche Nagelsmann | come Luis Enrique | ha detto di no a De Laurentiis»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Paolo, controverso giornalista sportivo, ha commentato la notizia di un nuovo contatto tra il presidente del Napoli Dee Julian. Il tecnico tedesco in questa stagione è stato esonerato dal del Bayern Monaco. «Inutile raccontare ancora che, fin qui,L., hadi no ad @ADeche comunque ha intenzione di fare un ultimo tentativo sull’ex @FCBayern nel week end». Inutile raccontare ancora che, fin qui,L., hadi no ad @ADeche comunque ha intenzione di fare un ultimo tentativo sull’ex @FCBayern nel week ...

... Luis Enrique Paoloscrive su Twitter di un'offerta fatta recapitare a Luis Enrique: la ... per portarlo sulla panchina del club partenopeo, madi una differenza tra offerta e domanda ...Come finirà il tormentone nei dettagli lo rivela Paolo. L'esperto di mercato, che parlerà del casoa 7Gold stasera, scrive su twitter Arrivano le reazioni: ' Pazzesco che adl possa ...E De Laurentiis puòevitare le dimissioni, trovando però un accordo col tecnico per la prossima stagione. A scriverlo è Paolo: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...

Bargiggia: "Anche Nagelsmann ha detto di no, ma ADL farà un ultimo tentativo" Tutto Napoli

"Inutile raccontare ancora che, fin qui, anche Nagelsmann, come Luis Enrique, ha detto di no ad Aurelio De Laurentiis".Paolo Bargiggia, nel corso del suo intervento in televisione, ha rivelato la sua simpatia calcistica. Il giornalista esperto di calciomercato, Paolo Bargiggia, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel c ...