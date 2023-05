(Di lunedì 29 maggio 2023) Vincenzoresterò all'? Il presidente Murat Sancak farà di tutto per trattenere il tecnico italiano,...

Vincenzovivrà la finale di Europa League come un doppio ex. "È scontato per chi farò il ... "E' un giocatore che fa la differenza, nella Romadi più. Mi auguro possa essere nelle ...... il secondo consecutivo dopo quello interno con l'Adana Demirspor di, il Karagumruk ha ... Ecco i migliori allenatorisenza squadra ANDREA PIRLO Finisce in anticipo l'avventura di Andrea ...Il diavolo scriveuna volta una pagina unica e indelebile della storia del calcio. Un ... C'erain panchina. Nel 2011, nel trionfo del 18esimo scudetto, c'era Massimiliano Allegri in ...

Montella ancora all'Adana Demirspor 'Ci pensiamo, è un'idea' Calciomercato.com

Vincenzo Montella tornerà ad allenare in Serie A: l'annuncio del presidente non lascia spazio a dubbi, ecco cosa ha detto.Vincenzo Montella ha parlato a Radio Anch'Io Sport: "Tre italiane in finali europee Gli arbitri quest'anno sono stati molto bravi perché hanno alzato il ritmo delle partite ...