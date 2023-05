Per farla finita con l’apologia di Henry Kissinger

(Di domenica 28 maggio 2023) Ieriha spento 100 candeline. E come previsto (sin troppo facilmente) su questo giornale, sui media italiani era tutta una sviolinata. Riproponiamo ai lettori il pezzo pubblicato il 12 maggio scorso sul Primato Nazionale, perché in certi casi “repetita iuvant” IPN Roma, 12 mag – Tra quindici giornicompirà 100 anni. Preparatevi, sul grande stratega americano, l’uomo che sussurra(va) alla Casa Bianca, il segretario di Stato che segnò la politica estera statunitense degli anni Settanta (e non solo), il prossimo 27 maggio leggerete pezzi apologetici sulla gran parte dei quotidiani italiani. Da sagace preconizzatore, a rifilarci la prima sviolinata ci ha pensato il fresco direttore de Il Riformista, quel Matteo Renzi da Rignano sull’Arno che da qualche anno prova a giocarsi la carta di ...

Era trascorso un po' di tempo da quando suo padre era convolato a nozze con Camilla che i due fratelli si erano riunitifare una missione. Dopo essere guarito dall'infortunio al ginocchio, il ...Senza cadere in trappoloni o farsi prendere dal nervosismo: "Potrebbe essere la mia ultima partita in casa Sarà l'ultima partita di questa stagione allo Stadium e bisognabene, perché è ...Alimentazione e movimento: 4 obiettivi di benesseretornare in forma X Leggi anche › Prima colazione: perchéaiuta la prevenzione dei tumori › Un nuovo test del microbioma ...

Natalità. De Palo: "Per farla ripartire serve la sussidiarietà" Servizio Informazione Religiosa

Questa mattina i principali quotidiani sportivi si sono soffermati sulla direzione arbitrale di Giovanni Ayroldi, tanto criticata in casa Roma nelle ore successive alla fine della partita. Di seguito.Nei minuti finali della sfida d’andata dei playoff tra Lecco e Pordenone il presidente dei padroni di casa, Di Nunno, entra in campo per ...