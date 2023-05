Lukashenko in condizioni critiche | sospetto avvelenamento

(Di domenica 28 maggio 2023) Il 23 maggio, il presidente bielorusso Alexanderaveva cercato di dissipare le voci sulla sua presunta malattia, affermando: 'Ho avuto un adenovirus, non morirò, state tranquilli'. Tuttavia,...

Secondo Valery Tsepkalo, un ex sfidante alla presidenza di Minsk, il dittatoresarebbe ricoverato in gravia Mosca. L'ospedalizzazione si sarebbe resa necessaria subito dopo un ...In ogni caso, ledisarebbero state ritenute "talmente gravi da sconsigliare il trasferimento" e l'opposizione bielorussa vuole tenersi pronta nel caso il dittatore dovesse ...Il presidente bielorusso Alexandersarebbe ricoverato a Mosca incritiche. A scriverlo su Twitter è l'oppositore bielorusso Valery Tsepkalo, che ha spiegato che 'secondo le prime informazioni, soggette a ulteriori ...

Oppositore bielorusso: “Lukashenko in condizioni critiche” Sky Tg24

L'oppositore bielorusso Valery Tsepkal ha detto che il dittatore è stato trasportato d'urgenza al Moscow's Central Clinical Hospital dopo il suo incontro a porte chiuse con Putin ...Il presidente della Bielorussia Lukashenko è stato ricoverato d’urgenza in una clinica di Mosca dopo l’incontro con il collega russo Putin. A darne notizia sul proprio profilo Twitter è Valery Tsepkal ...