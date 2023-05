Juve-Milan 0-1 LIVE | inizia la ripresa

(Di domenica 28 maggio 2023) All’Allianz Stadium, il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Allianz Stadium,si affrontano per la 37esima giornata della Serie A 2022/2023.

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2022/23: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match tra, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud, Kean FLOP: Gatti, Rabiot VOTI: a fine ...JUVENTUS -h. 20.45 Arbitro: Mariani Assistenti: Costanzo - Passeri Quarto ufficiale: Massimi VAR: Irrati AVAR: Piccinini 33' - Cartellino giallo per Messias, reo di aver steso, con un ...si sfidano nella penultima giornata di campionato con in palio l'ultimo posto per la prossima Champions League . Ai rossoneri di Pioli basta conquistare un punto nella sfida all'...

Juve-Milan 0-1: gol di Giroud | La Diretta La Gazzetta dello Sport

Il suo cross viene sventato dalla difesa rossonera. 34' La punizione per la Juve non viene sfruttata a dovere. Si salva il Milan, che sta facendo molta fatica a ripartire in questa fase. 32' Corner ...