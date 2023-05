Cremonese | Ballardini | 'Futuro? Incontrerò la proprietà'

Nella ripresa, laaccorcia le distanze al 54': destro di Galdames, deviazione di Casale e palla alle spalle di Provedel. Passano 4 minuti e la squadra dipareggia grazie a un ...Commenta per primo Davide, tecnico della, ha parlato a DAZN al termine della sfida contro la Lazio: 'Sono orgoglioso della squadra che alleno, abbiamo dimostrato di essere una squadra seria con dignità ...(3 - 4 - 1 - 2) : Sarr, Ferrari, Bianchetti, Lochoshvili (33' st Vasquez), Sernicola, ... All:. Arbitro : Giua di Olbia. Reti : nel pt 3ì Hysaj, 37' Milinkovic - Savic; nel st 8' ...

Cremonese, Ballardini: “Oggi la miglior gara. Non siamo retrocessi per sfortuna” TUTTO mercato WEB

Il tecnico della Cremonese Davide Ballardini ha commentato, ai microfoni di Cremona1, la sconfitta arrivata contro la Lazio: “Nel primo tempo male solo per aver preso gol subito, poi ...ROMA - La Cremonese esce sconfitta a testa dall'Olimpico. La Lazio di Sarri si fa prima riprendere sul 2-2, per poi chiudere la contesa con il gol decisivo di Milinkovic-Savic (doppietta per lui) all' ...