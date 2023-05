Battello turistico si ribalta per una tromba d' aria | un morto e 4 dispersi sul Lago Maggiore

Tragedia al Lago Maggiore . Un morto e quattro dispersi a causa del maltempo . Una, o house boat, si è ribaltato nella serata di oggi, domenica 28 maggio, durante la traversata. Il motivo Una tromba d'aria si è abbattuta sulle acque del lago , di fronte a Lisanza,...Tragedia al Lago Maggiore . Un morto e quattro dispersi a causa del maltempo . Una, o house boat, si è ribaltato nella serata di oggi, domenica 28 maggio, durante la traversata. Il motivo Una tromba d'aria si è abbattuta sulle acque del lago , di fronte a Lisanza,...Alla manifestazione sarà presente una postazione dell'Ufficiodi Livorno presso la quale sarà anche possibile acquistare i biglietti per il tour indei Fossi. Come già avvenuto in ...

Battello turistico si ribalta sul lago Maggiore, la ricerca dei dispersi Corriere TV

SESTO C. - 28-05-2023 -- Sono cinque le persone disperse che i soccorritori stanno cercando nelle acque del Lago Maggiore antistanti Lisanza, frazione di Sesto Calende, dove nel tardo pomeriggio di og ...Il gruppo, composto soprattutto da famiglie in gita, stava partecipando ad un giro turistico sul lago quando all’improvviso il maltempo ha ...