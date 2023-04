Un titolo che non le spetta | chi gela Lorella Cuccarini | grosso caso ad Amici

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 aprile 2023) Mentre va in onda la puntata di22, arrivato al terzo appuntamento del serale, condotto ovviamente da Maria De Filippi su Canale 5, ecco piovere un poco di veleno su due assoluti protagonisti della trasmissione,e Rudy Zerbi. Ad aprire il fuoco è un grande ex del talent-show della De Filippi, ossia l'ex professore Luca Jurman, che dice la sua in un'intervista a Nuovo Tv in cui premette che, a suo giudizio, Rudy Zerbi non dovrebbe fregiarsi del ruolo di professore di canto, in barba al fatto che lo sia ormai da molti anni. Dunque, anche contro la: "Il problema è che hanno unche nonloro", spara ad alzo zero l'ex docente di. Dunque aggiunge chefu sua allieva ...