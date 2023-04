Ucraina, morto in combattimento Vitalii Merinov: quattro volte campione del mondo di kickboxing (Di domenica 2 aprile 2023) Tra i caduti sul campo di battaglia in Ucraina, spunta un nome noto: quello di Vitalii Merinov, ucraino quattro volte campione del mondo di kickboxing, che lo scorso 31 marzo è morto in ospedale a causa delle ferite riportate. La notizia è stata resa nota dal sindaco della città di Ivano-Frankivsk, che ha dato i natali a Merinov. «Sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari. Memoria eterna all’Eroe!», ha scritto il primo cittadino sui suoi profili social. Aggiungendo che Merinov era «andato in guerra sin dal primo giorno dell’invasione su larga scala». Ha poi spiegato cos’è accaduto: «Durante uno dei combattimenti, Vitaly è stato ferito da arma da fuoco alla gamba». Nonostante ciò, si era ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Tra i caduti sul campo di battaglia in, spunta un nome noto: quello di, ucrainodeldi, che lo scorso 31 marzo èin ospedale a causa delle ferite riportate. La notizia è stata resa nota dal sindaco della città di Ivano-Frankivsk, che ha dato i natali a. «Sincere condoglianze alla famiglia e ai propri cari. Memoria eterna all’Eroe!», ha scritto il primo cittadino sui suoi profili social. Aggiungendo cheera «andato in guerra sin dal primo giorno dell’invasione su larga scala». Ha poi spiegato cos’è accaduto: «Durante uno dei combattimenti, Vitaly è stato ferito da arma da fuoco alla gamba». Nonostante ciò, si era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Devabole : RT @romatoday: Merinov, il campione del mondo di kickboxing è morto al fronte in Ucraina - Martina7_totale : RT @sportface2016: #Ucraina, è morto in guerra Vitalii #Merinov: è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing - mattparkerrrr : RT @sportface2016: #Ucraina, è morto in guerra Vitalii #Merinov: è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: Guerra in Ucraina, campione di kickboxing Vitalii Merinov è morto in battaglia - sportface2016 : #Ucraina, è morto in guerra Vitalii #Merinov: è stato 4 volte campione del mondo di kickboxing -