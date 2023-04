Paura per Russell al GP d'Australia: la sua Mercedes va in fiamme! (Di domenica 2 aprile 2023) Da una prima partenza superlativa, con tanto di sorpasso ai danni di Verstappen per la prima posizione del GP , al ritiro per le fiamme. È un GP d'Australia davvero snervante quello che ha vissuto ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 2 aprile 2023) Da una prima partenza superlativa, con tanto di sorpasso ai danni di Verstappen per la prima posizione del GP , al ritiro per le fiamme. È un GP d'davvero snervante quello che ha vissuto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rusembitaly : N.#Patrushev: ?? Il compito principale del regime politico degli #StatiUniti moderni è quello di ingannare la propr… - madforfree : Il 17/10/22 Antonio D'Avino, presidente Fimp (pediatri) disse: “Per far aumentare vaccinazioni antiCovid in bambini… - Giorgiolaporta : Che strano: aumentano i controlli sul #RedditoDiCittadinanza e crollano le domande del 65%. Sono diventati tutti im… - stardmgvnm : @_godgiven_ Esatto. Manuel appena ha saputo che si stava mettendo nei guai e rischiava la vita per lui si è agitato… - paulagulin23 : RT @sunstateofmind_: Lei ha scelto Davide invece di Daniele. E invece di dire che l’ha fatto per una sua scelta egoista per paura di perder… -