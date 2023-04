Meteo Campania | oggi pioverà a Caserta e Benevento?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 2 aprile 2023) Appassionati lettori di : benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni di! Che tempo faràe non solo? Scopriamolo! Napoli ed area Vesuviana Le previsioni del tempo pera Napoli indicano piogge leggere nel corso della giornata. L'umidità nella città raggiungerà il 65% e la temperatura media sarà di circa 15,41 gradi Celsius. La temperatura minima prevista per la giornata sarà di 11,31 gradi Celsius mentre la massima toccherà i 15,44 gradi Celsius. Il vento soffierà a una velocità di 4,49 km/h mentre la percentuale di nuvolosità raggiungerà il 65%. Sarà pertanto meglio munirsi di ombrello o giacca impermeabile se ci si deve spostare nella città durante la giornata. Per quanto riguarda le attività all'aperto si consiglia di optare per locali al coperto ...