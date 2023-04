Mazzarri torna in panchina dopo un anno: colpo di scena sulla destinazione (Di domenica 2 aprile 2023) Walter Mazzarri si prepara a rimettersi in gioco, a distanza di un anno dall’esperienza al Cagliari. Si è dimostrato un ottimo allenatore e le esperienze più importanti della sua carriera sono state sulle panchine di Reggina e Napoli. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, uno schema di gioco in grado di esaltare la fase difensiva con l’obiettivo di pungere anche in contropiede. Il classe 1961 valuta il ritorno in panchina ed è stuzzicato da una proposta interessante. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Pescara, Cagliari, Reggiana, Empoli, Licata, Modena, Nola, Viareggio, Acireale e Torres. La svolta è arrivata nel ruolo di allenatore. E’ stato alla guida di Acireale, Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Watford, Torino e Cagliari. Il punto più alto è stato alla guida dei nerazzurri, ma le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Waltersi prepara a rimettersi in gioco, a distanza di undall’esperienza al Cagliari. Si è dimostrato un ottimo allenatore e le esperienze più importanti della sua carriera sono state sulle panchine di Reggina e Napoli. Il suo modulo preferito è il 3-5-2, uno schema di gioco in grado di esaltare la fase difensiva con l’obiettivo di pungere anche in contropiede. Il classe 1961 valuta il ritorno ined è stuzzicato da una proposta interessante. Nel corso della carriera da calciatore ha indossato tante maglie: Pescara, Cagliari, Reggiana, Empoli, Licata, Modena, Nola, Viareggio, Acireale e Torres. La svolta è arrivata nel ruolo di allenatore. E’ stato alla guida di Acireale, Pistoiese, Livorno, Reggina, Sampdoria, Napoli, Inter, Watford, Torino e Cagliari. Il punto più alto è stato alla guida dei nerazzurri, ma le ...

