Inter, questa crisi non ha alibi. Inzaghi, è con scelte così che vuoi difendere il 4° posto? | Primapagina (Di domenica 2 aprile 2023) 2023-04-01 23:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Sorpasso mancato. L'Inter perde contro la Fiorentina la terza partita consecutiva in campionato, fermandosi a due punti dalla Lazio che così rimarrà così da sola al secondo posto, anche se perdesse a Monza. Ma soprattutto, al di là dell'occasione persa, la squadra di Inzaghi sprofonda in una crisi che non è soltanto di classifica, perché i viola vincono con pieno merito la quinta partita consecutiva, con un parziale di nove gol segnati e soltanto uno subito. Un autentico decollo che fa rima con il crollo dell'Inter, senza il minimo alibi perché stavolta non c'è nessun braccio sospetto nell'azione che frutta il gol del 1-0 firmato da Bonaventura. E quindi, prima di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Questa Inter è imbarazzante, adesso #Inzaghi è senza scuse. E arriva la Juve... - Paolo49861 : @marifcinter Purtroppo in questa che é diventata oramai una sceneggiata delirante é tutto subordinato alla mancanza… - Liukdedo : RT @Pirichello: Essere dietro questa Inter, con 10 sconfitte in Serie A, non è solo da esonero, devi chiedere proprio scusa. - RobStylesP1 : RT @godisadj3: Una considerazione va fatta, questa inter non é l'Inter di cui ci siamo innamorati tutti da quando eravamo bambini. Facile d… - AlniMatteo : RT @NackaSkoglund89: Questa Inter finirà con 11/12 sconfitte come le peggiori Inter della storia. Non è assolutamente la peggiore rosa dell… -