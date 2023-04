Il Papa torna a casa | “Non ho avuto paura” E consola una coppia che ha perso la figlia

(Di domenica 2 aprile 2023) "Non so bene che cosa ho: domandate ai medici. Però mi viene in mente un vecchietto che mi disse: ho visto venire la morte, è brutta eh”

Segnale piu' chiaro non poteva esserci:Francescoin Vaticano, chiude la pratica del ricovero al Gemelli con un 'non ho avuto paura', si ributta nella normale attivita' tutto secondo programma, tutto previsto da questo momento in ...Segnale più chiaro non poteva esserci:Francescoin Vaticano, chiude la pratica del ricovero al Gemelli con un "non ho avuto paura", si ributta nella normale attività tutto secondo programma, tutto previsto da questo momento in ......10 con il cardinale Sandri dando il via ai riti della Settimana santaFrancesco, dimesso ieri dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero per una "bronchite su base infettiva" , oggi...

Giovedì Santo, il Papa torna dopo dieci anni nel carcere minorile di Casal del Marmo Vatican News - Italiano

Papa Francesco è stato dimesso dall’ospedale universitario A. Bel sabato mattina. Dal corrispondente di Vatican News Papa Francesco è stato dimesso dal Gemili Hospital ...Il Pontefice è stato dimesso dall'ospedale romano in cui è stato ricoverato mercoledì per una bronchite batterica. E si è intrattenuto con i giornalisti per fare il punto sulla sua situazione di salut ...