"Far saltare il ponte di Kerch", l'ordine in Crimea: le ore più drammatiche della guerra? (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'Ucraina, una domenica di guerra piena di fatti, notizie ed indiscrezioni dall'elevatissimo peso specifico. L'ultima indiscrezione riferisce il piano di Kiev per liberare la Crimea occupata dai russi, un piano che sarebbe articolato in due passaggi. Il primo step, rimuovere il ponte di Kerch, facendolo saltare in aria: il ponte è il simbolo dell'annessione voluta da Vladimir Putin; crollò in parte ad ottobre per l'esplosione del camion-bomba che aveva fatto il giro del mondo. Dunque, secondo passaggio, limitare il diritto di filorussi e collaborazionisti: questo è quanto riferisce Rbc-Ucraina, che cita il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, Oleksiy Danilov. Secondo quanto riferito dal segretario, sono in totale 12 i passi del piano dell'Ucraina per ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Dall'Ucraina, una domenica dipiena di fatti, notizie ed indiscrezioni dall'elevatissimo peso specifico. L'ultima indiscrezione riferisce il piano di Kiev per liberare laoccupata dai russi, un piano che sarebbe articolato in due passaggi. Il primo step, rimuovere ildi, facendoloin aria: ilè il simbolo dell'annessione voluta da Vladimir Putin; crollò in parte ad ottobre per l'esplosione del camion-bomba che aveva fatto il giro del mondo. Dunque, secondo passaggio, limitare il diritto di filorussi e collaborazionisti: questo è quanto riferisce Rbc-Ucraina, che cita il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev, Oleksiy Danilov. Secondo quanto riferito dal segretario, sono in totale 12 i passi del piano dell'Ucraina per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Questo è un fenomeno. E' stato il primo a far saltare una banca, da solo. Ha fatto la sua galera e adesso vende mag… - raffaellapaita : La riforma del codice degli #appalti voluta da Salvini e che si appresta ad arrivare oggi in cdm è profondamente sb… - Maurizio101112 : RT @rimmel83837671: Erano P R O N T I !! Incapaci e incompetenti sono stati pronti a far saltare il PNRR e la giorgina accusa Draghi. Cos… - Eli74505503 : RT @rimmel83837671: Erano P R O N T I !! Incapaci e incompetenti sono stati pronti a far saltare il PNRR e la giorgina accusa Draghi. Cos… - Zio_Frank_1_Jj : @mirkonicolino Chiudere il circo andando al TAR e far saltare la @FIGC -