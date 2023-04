Ultime Notizie – Pnrr | al via primo progetto finanziato in Sicilia

(Di sabato 1 aprile 2023) “Unfrutto di un lavoro di squadra, che coinvolge l’intera comunità e guarda in particolare ai giovani. Una proposta messa a punto con il chiaro obiettivo di dare nuovo slancio in chiave economica e culturale al territorio (e quindi al suo tessuto sociale), partendo dalle bellezze che storicamente lo caratterizzano. Un piano che mira a costruire un ponte tra generazioni per traghettare nel futuro un patrimonio ricco di storia. Tutti motivi che mi spingono a credere che i fondiinvestiti dal Ministero della Cultura daranno ottimi frutti, trasformando il Borgo in uno dei fiori all’occhiello del nostro Paese”. Così il Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni durante la conferenza stampa organizzata nella chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina per presentare l’avvio del‘Rigenerazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Guerra Ucraina Russia, news. Mosca assume da oggi presidenza Consiglio sicurezza Onu. LIVE - SkyTG24 : Papa Francesco sarà dimesso oggi dall''ospedale Gemelli. LIVE - Lunetta6633 : RT @nebbianelsole: ULTIME NOTIZIE SU GASPARE Anche se la foto è ancora molto cruda, potete vedere i tanti progressi compiuti e la quasi com… - defelilo : Gloria a Dio. Il Papa sarà alla messa delle palme Papa Francesco dimesso dall''ospedale Gemelli. LIVE | Sky TG24 - nefelef : RT @VesuvioLive: È campano l’oculista dei miracoli: ha ridato la vista a un cieco con un intervento record -

Dopo tre giorni ha lasciato il Policlinico tra gli applausi. 'Prevediamo la sua presenza in piazza San Pietro per la celebrazione della Domenica delle palme', afferma il VaticanoDue weekend dopo l'ultima volta torna in campo la Serie D con il turno numero 33. Per il Salsomaggiore non avrà più alcuna importanza, se non che questo appuntamento accorcerà l'agonia dellesei giornate rimaste. Già certi della retrocessione diretta certificata dall'aritmetica dopo la sconfitta nell'ultimo turno contro l'Aglianese, i termali proveranno in queste []...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle

Incidente stradale a Porcia, coppia in auto finisce nel lago. Lui muore annegato, lei ferita in ospedale Virgilio Notizie

Quello Naughty Dog è senza dubbio il gioco PlayStation più importante degli ultimi dieci anni: il rapporto tra Ellie e Joel Funzionerà anche su PCSi rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...