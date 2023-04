Ultima Generazione imbratta la Barcaccia del Bernini a Roma, Sangiuliano “Ora basta” (Di sabato 1 aprile 2023) Roma (ITALPRESS) – Blitz a Roma degli attivisti di Ultima Generazione. Alle 11.30 tre giovani hanno versato del liquido a base di carbone vegetale nelle vasche della fontana della Barcaccia, davanti la scalinata di Trinità dei Monti, di fronte a migliaia di turisti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno portato via gli attivisti.“Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge è perchè, come noi,riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo – denunciano gli attivisti Ultima Generazione -. Tuttii rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa,denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti percontenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stannoinvece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno2.5°C. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023)(ITALPRESS) – Blitz adegli attivisti di. Alle 11.30 tre giovani hanno versato del liquido a base di carbone vegetale nelle vasche della fontana della, davanti la scalinata di Trinità dei Monti, di fronte a migliaia di turisti. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che hanno portato via gli attivisti.“Se vedere quest’acqua nera vi sconvolge è perchè, come noi,riconoscete quanto sia prezioso quello che stiamo perdendo – denunciano gli attivisti-. Tuttii rapporti ufficiali, anche quelli di fonte governativa,denunciano che le politiche dei governi sono insufficienti percontenere il surriscaldamento globale entro 1,5°C e ci stannoinvece conducendo dritti verso un catastrofico aumento di almeno2.5°C. ...

