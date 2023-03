Shakira vuole Ilary Blasi nel suo nuovo video: “Anche lei è un Rolex come me!” (Di sabato 1 aprile 2023) Non solo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per Ilary Blasi in questo periodo c’è in ballo un altro progetto davvero inaspettato (una vera busta gold choc). Shakira questa settimana si trova a Milano dove farà Anche da testimonial per un noto marchio di moda. In un’intervista rilasciata oggi a Radio TRL, la popstar colombiana ha dichiarato che vorrebbe la Blasi nel suo nuovo video musicale. Sembra infatti che qualcuno abbia raccontato alla cantante la storia di Ilary e della sua separazione e che questa abbia spinto Shakira a far contattare la conduttrice. Perché caro Francesco… Shakira: “Ho fatto chiamare Ilary per il mio video musicale”. “Ho sempre avuto un legame forte con ... Leggi su biccy (Di sabato 1 aprile 2023) Non solo la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, perin questo periodo c’è in ballo un altro progetto davvero inaspettato (una vera busta gold choc).questa settimana si trova a Milano dove faràda testimonial per un noto marchio di moda. In un’intervista rilasciata oggi a Radio TRL, la popstar colombiana ha dichiarato che vorrebbe lanel suomusicale. Sembra infatti che qualcuno abbia raccontato alla cantante la storia die della sua separazione e che questa abbia spintoa far contattare la conduttrice. Perché caro Francesco…: “Ho fatto chiamareper il miomusicale”. “Ho sempre avuto un legame forte con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Shakira vuole Ilary Blasi nel suo nuovo video: “Anche lei è un Rolex come me!” - genderedform : @GenCar5 @elonmusk per spiegarlo ci vuole shakira ?? - jovinco82 : @RobertoJ10ADP @shakira Per fortuna no. A meno che @shakira non vuole conoscere Chiattillo - mery74846998 : @Anto_Fiordelisi Per andare in alto ci vuole la panda con ferrari solo a bassa quota ...solo shakira può dire certe cose - fede742225694 : MA ANTONELLA che vuole imitare Shakira ??????#gfvip -