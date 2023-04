Serie A | anche gli allenatori in campo per sensibilizzare sul tema dell’autismo

(Di sabato 1 aprile 2023)l’Assosi unisce alla campagna di sensibilizzazione lanciata da Aiac Onlus e Lega Calcio in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’Onu. Tutto il campionato diA domani cercherà disulil pubblico presente sugli spalti e davanti agli schermi, per condividere un messaggio di speranza e vicinanza a tutte le persone afflitte da disturbi dello spettro autistico. Un insieme di patologie che, specie nelle età più giovani, vede lo sport e l’attività fisica ricoprire un ruolo davvero fondamentale a livello terapeutico. In particolare per l’Asso“scenderanno in” Massimiliamo Allegri, Simone Inzaghi, Stefano Pioli e Luciano Spalletti. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcelloChirico : é partito il nuovo gioco di chi odia la #Juve : il sanzionometro. 40, 30 punti di penalizzazione o Serie B? Tanto… - ZZiliani : @markrossig È però scontato che ci dev'essere un'afflittività che preveda almeno la B con penalizzazione. Va da sé,… - ZZiliani : ... sono stati ridotti a 3: il filone 'agenti collusi' è stato incorporato nel filone 'manovre stipendi' un po' per… - sportface2016 : #SerieA Anche gli allenatori scendono in campo per sensibilizzare sul tema dell'#autismo - Carolju21 : RT @JPeppp: La Serie A rischia il fallimento. La Lega chiede finanziamenti a JP Morgan e Goldman Sachs. (CNN Sport) Chissà se la Figc lo… -

... dove rocamboleschi inseguimenti in auto culminano in esplosionisulle rive del Tevere , il ... FOTO La pellicola diretta da James Wan nel 2015 è la settima dellaFast and Furious. Vanta un ...Nel castDonnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, ... oltre che con lo spin - off intitolato Ballerina , con unaprequel di Starz intitolata The ...Latv di The Last of Us è disponibilein italiano, su Now. LEGGI: The Last of Us 2: Neil Druckmann stuzzica gli spettatori con un poster speciale LEGGI: The Last Of Us: la prima stagione ...

Le serie tv da guardare ad aprile WIRED Italia

Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la terza giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Nella Poule Salvezza è andata in scena la sfida tra Como e Parma, ...Si sono giocate oggi le prime due partite valide per la terza giornata della seconda fase della Serie A 2022-2023 di calcio femminile. Nella Poule Salvezza è andata in scena la sfida tra Como e Parma, ...