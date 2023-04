Quale creatura ci viene in mente a sentire La Russa (Di sabato 1 aprile 2023) C’è una rana che, per difendersi, si rompe le ossa da sola. E’ il maschio della rana Wolverine, Africa centro-occidentale, tra l’altro assai peloso. Animale privo di strumenti difensivi ha trovato bene, se attaccato, di reagire contraendo così forte i muscoli delle zampe posteriori da spezzare l’osso e far uscire il moncone dalla cute, usandolo quindi come corpo contundente. Mica scemo, si direbbe, il maschio Wolverine. E’ che, l’osso rotto, delle volte rientra grazie al rilassamento dei muscoli di modo che, dopo indicibili sofferenze, la bestiola più o meno guarisce; molto spesso, invece, o si fracassa definitivamente durante il combattimento, o subentrano infezioni e complicanze che portano a morire. La rana Wolverine, in altri termini, pur di non farsi uccidere, il più delle volte si ammazza. Ed eccoci a noi. Sul pianeta Terra, l’unico altro essere vivente il ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 aprile 2023) C’è una rana che, per difendersi, si rompe le ossa da sola. E’ il maschio della rana Wolverine, Africa centro-occidentale, tra l’altro assai peloso. Animale privo di strumenti difensivi ha trovato bene, se attaccato, di reagire contraendo così forte i muscoli delle zampe posteriori da spezzare l’osso e far uscire il moncone dalla cute, usandolo quindi come corpo contundente. Mica scemo, si direbbe, il maschio Wolverine. E’ che, l’osso rotto, delle volte rientra grazie al rilassamento dei muscoli di modo che, dopo indicibili sofferenze, la bestiola più o meno guarisce; molto spesso, invece, o si fracassa definitivadurante il combattimento, o subentrano infezioni e complicanze che portano a morire. La rana Wolverine, in altri termini, pur di non farsi uccidere, il più delle volte si ammazza. Ed eccoci a noi. Sul pianeta Terra, l’unico altro essere vivente il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IaboniSalvatore : @cLexa1_00 @Supernarda74 @Adnkronos Il problema è far crescere per nove mesi una creatura in un grembo dal quale us… - matteo38694011 : Il candidato indichi quale è la creatura più pericolosa - Paneb661 : @Miss75752 Si decisamente, ricca di sorprese e sfaccettature sempre nuove...una creatura con la quale non ci annoierebbe mai ne sono certo - commentotuttoh : @____carlo____ @SaraNY07 @SusannaCeccardi Quale sarebbe il nesso tra il mettere al mondo una creatura e la pedofili… - thegard20360140 : @GiocoPerTe Nel viso di questa creatura, un dis/orientamento già visibile, nel suo sguardo innocente... Agghiaccia… -