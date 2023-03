Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Nouriel Roubini: “Le banche centrali hanno sbagliato, adesso il mondo rischia di avvitarsi” - Ambrosetti_ : #Finance2023 Termina anche l’ultimo dibattito di oggi, dedicato alla finanza centralizzata vs finanza decentralizza… - GiuliaCanevese1 : RT @Ambrosetti_: #Finance2023 A breve il quarto dibattito della giornata con le testimonianze di Heiner Flassbeck dell’@unihh, Nouriel Roub… - ChiaraBortolato : RT @Ambrosetti_: #Finance2023 A breve il quarto dibattito della giornata con le testimonianze di Heiner Flassbeck dell’@unihh, Nouriel Roub… - twin_services : RT @Ambrosetti_: #Finance2023 A breve il quarto dibattito della giornata con le testimonianze di Heiner Flassbeck dell’@unihh, Nouriel Roub… -

L'inflazione di base rimane piu' elevata del previsto e l'economia mondiale e' avviata verso una fase di stagflazione secolare. E' quanto ha detto l'economistaa margine dei lavori del workshop Ambrosetti a Cernobbio spiegando che il mondo si trova di fronte a una serie di crisi economiche e geopolitiche che si rinforzano a vicenda. Riguardo ...Uno scenario in cui nessuno è al sicuro, visto che si tratta, come rimarcato durante i lavori di Cernobbio dall'economista, di una crisi multiforme. Che passa dal rischio climatico a ..., uno degli economisti più noti sul panorama globale, co - fondatore di Rosa &Associates e professore alla NYU Stern School of Business , soprannominato Dr. Doom , è famoso ...

