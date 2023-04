Gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno, terapie per Osimhen (Di sabato 1 aprile 2023) Aria di vigilia in casa Napoli, gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, di seguito il report ufficiale del club: La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura di seduta con sviluppo di gioco su calci piazzati. Bereszynski ha fatto lavoro personalizzato. Osimhen ha svolto terapie. Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Aria di vigilia in casa Napoli, gli azzurri hanno svolto una seduta di allenamento mattutina, di seguito il report ufficiale del club: La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnico tattica. Chiusura di seduta con sviluppo di gioco su calci piazzati. Bereszynski ha fatto lavoro personalizzato.ha svolto

