Cremonese-Atalanta, occhio ad Aiwu: 90 minuti per cambiare il mercato (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo quanto riporta la stampa inglese, alcuni osservatori del Burnley sono venuti in Italia per seguire da vicino un giocatore della Serie... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 aprile 2023) Secondo quanto riporta la stampa inglese, alcuni osservatori del Burnley sono venuti in Italia per seguire da vicino un giocatore della Serie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Atalanta_BC : ?? Così in campo allo 'Zini'! ?? Our line-up to face Cremonese! @Plus500 | #CremoneseAtalanta #SerieA #GoAtalantaGo… - fisco24_info : Serie A: in campo Cremonese-Atalanta 0-1 LA DIRETTA: La prima partita della 28esima giornata di campionato - glooit : Serie A: in campo Cremonese-Atalanta 0-1 LA DIRETTA leggi su Gloo - tuttoatalanta : Errore di Aiwu, De Roon ringrazia e porta in vantaggio l'Atalanta: Cremonese sotto 1-0 - CalcioPillole : #CremoneseAtalanta 0-1, #DeRoon la sblocca sul gong. -