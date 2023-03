Kiyine | incidente shock | l’auto vola dopo una rotatoria e sfonda una palestra VIDEO

(Di venerdì 31 marzo 2023) Se l’è vista brutta Sofian, protagonista di un bruttissimo. L’ex centrocampista di Lazio e Salernitana, che oggi gioca nell’OH Lovanio in Belgio, è rimasto coinvolto in un terribilecon. Il classe 1997 è stato già trasportato in ospedale, è in terapia intensiva ma non è in pericolo di vita. La dinamica dell’Rientrando a casaaver terminato l’allenamento, Sofiannon ha visto una rotonda ed è letteralmenteto all’interno di unadel calciatore hato i vetri del palazzetto dello sport, che – fortunatamente – era vuoto al momento dell’impatto. Nellasi era da poco conclusa una partita tra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SportRepubblica : Kiyine, incidente terribile per l'ex Lazio: vola con l'auto e sfonda la parete di una palestra - Giulio45137047 : RT @AllRoundLazio: ?? Nel video il terribile incidente occorso a Sofian #Kiyine. L’ex #Lazio, dopo aver colpito una rotonda a grande velocit… - Italia_Notizie : Incidente d'auto per Kiyine: l'ex Chievo finisce dentro una palestra, è salvo - iuiu87 : L’incidente di Sofiane #Kiyine in Belgio - Luxgraph : Incidente d'auto per Kiyine: l'ex Chievo finisce dentro una palestra, è salvo #corriere #news #2022 #italy #world… -

Sofianè rimasto coinvolto in un bruttod'auto vicino a Liegi. Il calciatore marocchino, che in Italia ha vestito le maglie di Chievo Verona, Salernitana e Venezia , ha perso il controllo ...Sofian, centrocampista ex Lazio e ora all'OH Lovanio, è stato coinvolto in un bruttissimostradale Sofian, centrocampista ex Lazio e ora all'OH Lovanio, è stato coinvolto in un bruttissimostradale. La sua auto ha preso il decollo su una rotonda e si è capovolta ...VideoPer fortuna, si è evitata la strage esi è svalvato dopo il terribile. Nella palestra sfondata dall' auto a 200km/h guidata dal centrocampista marocchino, si ...

Kiyine, gravissimo incidente stradale: la macchina vola a 200 km/h Tuttosport

Sofian Kiyine, ex giocatore tra le altre di Chievo, Salernitana e Venezia, è stato coinvolto in un brutto incidente stradale. Il marocchino, attualmente al Leuven, in Belgio, si è schiantato con la ...Terribile incidente per Sofian Kiyine, centrocampista belga (da padre marocchino e madre italiana, ha triplice passaporto) che in Italia ha indossato le maglie di Chievo, Salernitana e Venezia (56 ...