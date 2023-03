DIRETTA MotoGP, GP Argentina 2023 LIVE: si lavora sul passo, fra poco il time attack (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale MotoGP 20.25 Diversi interventi sulla moto di Bagnaia che rimane ancora fermo. 20.23 Spinge di più ora Alex Rins che tenta un time attack. 20.20 Tutti fermi ai box, in pista rimane solo Marco Bezzecchi. 20.17 A terra Augusto Fernandez! Brutta rotolata, fortunatamente non ci sono conseguenze. 20.15 Questi i tempi delle P2 finora: 1 41 A. ESPARGARO 1:39.627 2 10 L. MARINI +0.089 3 89 J. MARTIN +0.277 4 43 J. MILLER +0.352 5 5 J. ZARCO +0.434 6 73 A. MARQUEZ +0.456 7 30 T. NAKAGAMI +0.457 8 20 F. QUARTARARO +0.495 9 12 M. VIÑALES +0.540 10 42 A. RINS +0.554 20.12 1:39.979 per Miller che quindi è secondo in questa sessione: l’australiano va subito forte. 20.10 In pista anche Marco Bezzecchi per il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La classifica del Mondiale20.25 Diversi interventi sulla moto di Bagnaia che rimane ancora fermo. 20.23 Spinge di più ora Alex Rins che tenta un. 20.20 Tutti fermi ai box, in pista rimane solo Marco Bezzecchi. 20.17 A terra Augusto Fernandez! Brutta rotolata, fortunatamente non ci sono conseguenze. 20.15 Questi i tempi delle P2 finora: 1 41 A. ESPARGARO 1:39.627 2 10 L. MARINI +0.089 3 89 J. MARTIN +0.277 4 43 J. MILLER +0.352 5 5 J. ZARCO +0.434 6 73 A. MARQUEZ +0.456 7 30 T. NAKAGAMI +0.457 8 20 F. QUARTARARO +0.495 9 12 M. VIÑALES +0.540 10 42 A. RINS +0.554 20.12 1:39.979 per Miller che quindi è secondo in questa sessione: l’australiano va subito forte. 20.10 In pista anche Marco Bezzecchi per il ...

