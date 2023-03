Aurora Ramazzotti è diventata mamma: l'annuncio è stato dato sui social (Di giovedì 30 marzo 2023) Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori: la coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio con un post su Instagram. Vediamo insieme i dettagli. Leggi su comingsoon (Di giovedì 30 marzo 2023)e Goffredo Cerza sono diventati genitori: la coppia ha annunciato la nascita del loro primo figlio con un post su Instagram. Vediamo insieme i dettagli.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - fanpage : #AuroraRamazzotti ha partorito ?? Benvenuto Cesare! - ilgiornale : 'E con la nascita delle mie figlie, oggi per me è stato il giorno più bello della vita.' Il piccolo #Cesare, figlio… - pauldeb891 : ringrazio sentitamente il giornale radio per avermi erudito sulla nascita del figlio di aurora ramazzotti -

Aurora Ramazzotti è diventata mamma: l'annuncio è stato dato sui social Era forse la nascita più attesa quella del baby n.1 di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza : la coppia ha annunciato, infatti, che oggi giovedì 30 marzo è nato il loro primogenito . E, come ogni influencer, l'annuncio non poteva che essere dato sui social. Aurora Ramazzotti è diventata mamma: è nato Cesare La primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha partorito. Le prime immagini sui social e l'emozione della neo nonna: "Il giorno più bello". AGI - Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, è diventata mamma di Cesare, nato dalla relazione con Goffredo Cerza. La conduttrice televisiva e influencer lo ha annunciato su Instagram. Aurora Ramazzotti ha partorito il primo figlio oggi, giovedì 30 marzo 2023. Il nome scelto per il bambino è Cesare.