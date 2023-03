Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SaluteFuturo : Tumori, Valabrega (UniTorino): 'Risposta superiore con immunoterapia a endometrio' - vivereitalia : Tumori, Valabrega (UniTorino): 'Risposta superiore con immunoterapia a endometrio' - Giornaleditalia : Tumori, Valabrega (UniTorino): 'Risposta superiore con immunoterapia a endometrio' -

"Siamo partiti dalla chemio per tutte e l'ormonoterapia dove era utile - osserva- e ora abbiamo una situazione in cui caratterizziamo molecolarmente ie diamo una terapia efficace ..."

“Questo dato – ha detto Giorgio Valabrega, professore associato Oncologia medica ... Di recente, i dati hanno invece dimostrato che alcuni tumori possono essere sensibili a farmaci innovativi come gli ...(Adnkronos) – “Sono entusiasta. Partecipando allo studio Ruby”, che ha indagato l’aggiunta dell’immunoterapia alla chemio, “ho trovato un discreto numero di pazienti” con tumore endometriale primario ...