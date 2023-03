Sinner-Ruusuvuori orario e tv, ATP Miami 2023 oggi: quando inizia, programma, streaming (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’italiano Jannik Sinner scenderà in campo oggi, mercoledì 29 marzo, nel torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 di Miami, in Florida (USA): nel secondo incontro incontro dalle 19.00 ora italiana, che si giocherà comunque non prima delle 21.00 sullo Stadium, l’azzurro, testa di serie numero 10, affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori. Il match tra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis HD e Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Tennis TV, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di Miami. ATP Miami 2023, Ruusuvuori affronta Sinner nei quarti. Super sfida ... Leggi su oasport (Di mercoledì 29 marzo 2023) L’italiano Jannikscenderà in campo, mercoledì 29 marzo, nel torneo di tennis di categoria ATP Masters 1000 di, in Florida (USA): nel secondo incontro incontro dalle 19.00 ora italiana, che si giocherà comunque non prima delle 21.00 sullo Stadium, l’azzurro, testa di serie numero 10, affronterà il finlandese Emil. Il match tra Janniked Emilverrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis HD e Sky Sport Uno, mentre la direttaverrà assicurata da Tennis TV, Sky Go e Now. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro del torneo di. ATPaffrontanei quarti. Super sfida ...

