Ricerca di Wallapop | 15 milioni di italiani hanno acquistato tramite televendite

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 marzo 2023) MILANO – Chi di noi non ha tra i propri ricordi di infanzia (o almeno di gioventù…) i volti dei più noti televenditori che, come dei moderni rappresentanti a domicilio, entravano nelle nostre case attraverso il piccolo schermo, per vendere ai nostri genitori o nonni oggetti dei quali non si poteva “fare a meno” a prezzi super vantaggiosi? Sebbene la televendita abbia vissuto il suo periodo d’oro tra gli anni ’80 e ’90, siamo proprio sicuri che la sua fama sia davvero tramontata e il suo ricordo sia sbiadito per sempre? E soprattutto: cosa possiamo imparare dall’arte del televendere per guadagnare denaro extra vendendo quello che non ci serve più?– piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – ha voluto conoscere più da vicino il mondo delle...