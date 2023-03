Prende l’autostrada per due anni senza pagare il pedaggio: “Non possono pretenderlo, è un servizio pubblico” (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si accodava alle auto che passavano prima di lui attraverso il varco riservato a clienti Telepass, così risparmiava sul pedaggio: lo ha fatto per circa due anni, tra il 2020 e il 2022, un anziano ospite di una casa di riposo di Fiuggi, al quale la Procura di Frosinone contesta adesso il reato di “insolvenza fraudolenta”. Avrebbe accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati, si spostava quasi sempre in orario serale, imboccando l’autostrada A1 dal casello di Anagni o Ferentino uscendo poi a Roma, Caserta o Napoli. Gli investigatori sono riusciti a individuarlo attraverso i filmati delle telecamere che riprendono i varchi Telepass: gli è stato concesso di estinguere il debito pagando in una sola tranche la cifra dovuta. L’ottantenne, parlando con l’avvocato d’ufficio che lo ha contattato, ha rivelato che i suoi comportamenti ... Leggi su tpi (Di mercoledì 29 marzo 2023) Si accodava alle auto che passavano prima di lui attraverso il varco riservato a clienti Telepass, così risparmiava sul: lo ha fatto per circa due, tra il 2020 e il 2022, un anziano ospite di una casa di riposo di Fiuggi, al quale la Procura di Frosinone contesta adesso il reato di “insolvenza fraudolenta”. Avrebbe accumulato circa quattromila euro di pedaggi non pagati, si spostava quasi sempre in orario serale, imboccandoA1 dal casello di Anagni o Ferentino uscendo poi a Roma, Caserta o Napoli. Gli investigatori sono riusciti a individuarlo attraverso i filmati delle telecamere che riprendono i varchi Telepass: gli è stato concesso di estinguere il debito pagando in una sola tranche la cifra dovuta. L’ottantenne, parlando con l’avvocato d’ufficio che lo ha contattato, ha rivelato che i suoi comportamenti ...

