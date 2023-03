La meccanica quantistica gioca ai dadi con il nostro Dna (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mi accorgo che il mio discorso di ieri, sulla impredicibilità dell’evoluzione biologica anche a valle di una perfetta comprensione dei suoi meccanismi generativi, ha suscitato nei lettori un certo sconcerto e in qualche caso un palese fraintendimento per quel che riguarda il ruolo giocato dal caso nel processo darwiniano. Qualche precisazione è quindi d’uopo. Cominciamo, innanzitutto, dall’eliminare una persistente confusione che si fa tra fenomeni dall’esito impredicibile e fenomeni casuali. Differenziamo per bene, cioè, il significato di “caso” da quello di “non determinabile”. L’esito di un fenomeno può essere non determinabile per due ragioni. Innanzitutto, possiamo avere la circostanza in cui le nostre misure del suo stato iniziale siano insufficienti; la sua evoluzione futura, cioè, potrebbe dipendere in modo così convoluto e dettagliato da ogni più piccola ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 marzo 2023) Mi accorgo che il mio discorso di ieri, sulla impredicibilità dell’evoluzione biologica anche a valle di una perfetta comprensione dei suoi meccanismi generativi, ha suscitato nei lettori un certo sconcerto e in qualche caso un palese fraintendimento per quel che riguarda il ruoloto dal caso nel processo darwiniano. Qualche precisazione è quindi d’uopo. Cominciamo, innanzitutto, dall’eliminare una persistente confusione che si fa tra fenomeni dall’esito impredicibile e fenomeni casuali. Differenziamo per bene, cioè, il significato di “caso” da quello di “non determinabile”. L’esito di un fenomeno può essere non determinabile per due ragioni. Innanzitutto, possiamo avere la circostanza in cui le nostre misure del suo stato iniziale siano insufficienti; la sua evoluzione futura, cioè, potrebbe dipendere in modo così convoluto e dettagliato da ogni più piccola ...

