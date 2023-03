Judo, l’Italia in gara nel week end nel Grand Slam in Turchia (Di mercoledì 29 marzo 2023) l’Italia del Judo è pronta a vivere un altro weekend da protagonista sul massimo circuito. Sarà Antalya (Turchia) ad ospitare il quinto Grand Slam della stagione da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Sono otto gli atleti convocati per l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Doha (Qatar) a maggio. Si tratta di Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio Basile, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Saranno in gara con la delegazione azzurra anche Simone Aversa, Tiziano Falcone, Giulia Caggiano e Linda Politi. Dopo il Grand Slam gli otto convocati si fermeranno in terra turca per il training camp e saranno raggiunti dalla prima squadra femminile e da Matteo Piras, in gara ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 29 marzo 2023)delè pronta a vivere un altroend da protagonista sul massimo circuito. Sarà Antalya () ad ospitare il quintodella stagione da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile. Sono otto gli atleti convocati per l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali di Doha (Qatar) a maggio. Si tratta di Angelo Pantano, Elios Manzi, Fabio Basile, Manuel Lombardo, Giovanni Esposito, Antonio Esposito, Nicholas Mungai e Gennaro Pirelli. Saranno incon la delegazione azzurra anche Simone Aversa, Tiziano Falcone, Giulia Caggiano e Linda Politi. Dopo ilgli otto convocati si fermeranno in terra turca per il training camp e saranno raggiunti dalla prima squadra femminile e da Matteo Piras, in...

