Figli famiglie arcobaleno | Roccella | “Sindaci? Protestano contro la Cassazione”

(Adnkronos) – I Sindaci che si battono per ottenere la trascrizione all'anagrafe dei Figli di coppie omogenitoriali "Protestano contro una sentenza della Cassazione, per di più a sezioni unite". Lo sottolinea il ministro della Famiglia, Eugenia Roccella, a margine di un convegno organizzato alla Pontificia Università della Santa dedicata alle famiglie dal titolo 'Comuni amici della famiglia'. Roccella non definisce i primi cittadini dei disobbedienti ma osserva: "Sanno quello che possono o non possono fare". Incontrerebbe i Sindaci sul tema? "Io non ho deleghe – replica Roccella -. Il problema dei Sindaci è che non stanno protestando contro la circolare Piantedosi.

