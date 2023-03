E' morto Gianni Minà | aveva 84 anni

(Di martedì 28 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Il giornalista e conduttore televisivoall'età di 84. L'annuncio della scomparsa sulla sua pagina ufficiale di Facebook. "ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al Professor Fioranelli e allo staff della clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità". Nato a Torino il 17 maggio 1938,ha iniziato la carriera da giornalista nel 1959 a 'Tuttosport' (di cui fu poi direttore dal 1996 al 1998). Nel 1960 debutta in Rai collaborando alla ...

- - > undefinedIl giornalista scrittore e documentaristaMinà (ultimo a destra) assieme ai campioni dell'atletica Tommie Smith, Pietro Mennea e Lee Evans - Archivio - undefined . "Minà voi già lo sapete che cosa voglio dire: io lo invidio. Lo invidio per la sua agendina telefonica". Cominciava così l'esilarante gag televisiva di Massimo Troisi invitato da Minà ad Alta ...Minà è, il giornalista e conduttore televisivo aveva 84 anni. La notizia è stata data attraverso le sue pagine social. In particolare, sul profilo facebook è stato indicato che il ...... e sulle tracce del Che si mise, anni dopo,, ripercorrendo quel lungo itinerario dei 'Diari ...Vittorio De Scalzi, fondatore New Trolls: colpito da fibrosi dopo la guarigione dal Covid Una ...

