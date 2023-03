Cna | “Confermare azzeramento oneri di sistema e credito d’imposta per le Pmi”

(Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA –l’degligenerali die lo strumento dela favore delle piccole imprese, oltre a contrastare la speculazione. È quanto afferma la CNA in vista del nuovo decreto per calmierare i prezzi dell’energia. Nonostante la flessione delle quotazioni rispetto ai picchi dell’estate scorsa, il prezzo dell’energia elettrica e del gas a carico delle imprese resta elevato ed è necessario mantenere le misure emergenziali alleviare il peso delle bollette. Fondamentale l’intervento sugligenerali diche rappresentano circa un terzo della bolletta delle piccole imprese. Al riguardo CNA auspica che il Governo realizzi la riforma strutturale delle bollette. L'articolo L'Opinionista.

