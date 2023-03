Calciomercato: Bologna, Juventus e Lazio su Ferguson (Di domenica 26 marzo 2023) Manca ancora un po’ prima che la Serie A termini ma molti club del nostro campionato stanno già programmando le mosse per il futuro. Tra questi c’è anche il Bologna che, conquistata la solita salvezza tranquilla, sta cercando di blindare Lewis Ferguson per la prossima sessione di Calciomercato. Dopo un inizio non troppo esaltante sotto la guida del compianto Sinisa Mihajlovic, il giovane centrocampista scozzese ha trovato la sua dimensione con Thiago Motta che lo ha reinventato trequartista. Le buone prestazioni del calciatore classe 1999, condite dai 4 gol in 21 partite, hanno dato ragione a Giovanni Sartori, che in estate lo ha acquistato dall’Aberdeen per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, ed hanno suscitato l’interesse di alcune big del nostro campionato. Calciomercato Bologna, ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) Manca ancora un po’ prima che la Serie A termini ma molti club del nostro campionato stanno già programmando le mosse per il futuro. Tra questi c’è anche ilche, conquistata la solita salvezza tranquilla, sta cercando di blindare Lewisper la prossima sessione di. Dopo un inizio non troppo esaltante sotto la guida del compianto Sinisa Mihajlovic, il giovane centrocampista scozzese ha trovato la sua dimensione con Thiago Motta che lo ha reinventato trequartista. Le buone prestazioni del calciatore classe 1999, condite dai 4 gol in 21 partite, hanno dato ragione a Giovanni Sartori, che in estate lo ha acquistato dall’Aberdeen per una cifra vicina ai 3 milioni di euro, ed hanno suscitato l’interesse di alcune big del nostro campionato., ...

