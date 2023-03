Una ricetta antispreco per riciclare il pane, tratta dal libro "Fino all’ultima briciola" di Manuela Conti (Di sabato 25 marzo 2023) INGREDIENTI X 4:qualche cucchiaio di pane raffermo sbriciolato finemente 3 uova piccole 250 g pecorino di Amatrice un pizzico di sale 500 g salsa di pomodoro 1 spicchio d’aglio 1 scalognobasilico e prezzemolo in foglie pepe macinato farina pangrattato olio di arachidi per friggere ricetta e foto di Manuela Conti, tratte da “Fino all’ultima briciola” (Guido Tommaso Editore). Leggi anche › Carne vegetale: dai cannelloni al “pollo” alla cacciatora le ricette italiane in chiave veg › Crocchette e polpette vegetariane. La ricetta furba per riciclare gli avanzi ... Leggi su iodonna (Di sabato 25 marzo 2023) INGREDIENTI X 4:qualche cucchiaio diraffermo sto finemente 3 uova piccole 250 g pecorino di Amatrice un pizzico di sale 500 g salsa di pomodoro 1 spicchio d’aglio 1 scalognobasilico e prezzemolo in foglie pepe macinato farina pangrattato olio di arachidi per friggeree foto di, tratte da “” (Guido Tommaso Editore). Leggi anche › Carne vegetale: dai cannelloni al “pollo” alla cacciatora le ricette italiane in chiave veg › Crocchette e polpette vegetariane. Lafurba pergli avanzi ...

