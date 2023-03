Retegui, non solo Inter in Serie A! Anche Atletico Madrid osserva (Di sabato 25 marzo 2023) Mateo Retegui dopo la convocazione in Nazionale è stato accostato a diverse squadre italiane e non, tra queste Anche l’Inter, che però non è l’unica in Serie A. Secondo quanto riportato da TyC Sports, Anche l’Atletico Madrid osserva Interessata. IN EUROPA – Mateo Retegui al termine di questa stagione potrebbe lasciare il Tigre per sbarcare per la prima volta in Europa. L’Inter segue Interessata, ma non è l’unica squadra. Secondo quanto riportato dai colleghi argentini, Anche la Lazio segue con attenzione. Presente Anche l’Atletico Madrid, sempre attento quando si parla di talenti sudamericani. Il presidente del Tigre, ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Mateodopo la convocazione in Nazionale è stato accostato a diverse squadre italiane e non, tra questel’, che però non è l’unica inA. Secondo quanto riportato da TyC Sports,l’essata. IN EUROPA – Mateoal termine di questa stagione potrebbe lasciare il Tigre per sbarcare per la prima volta in Europa. L’segueessata, ma non è l’unica squadra. Secondo quanto riportato dai colleghi argentini,la Lazio segue con attenzione. Presentel’, sempre attento quando si parla di talenti sudamericani. Il presidente del Tigre, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? ??????????????????#ItaliaInghilterra 1??-2?? ?? Rice 13’, Kane (rig.) 44’, #Retegui 56’ ?? Al “Maradona… - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, interesse per #Retegui: la dirigenza nerazzurra lo segue da tempo. L’operazione però non è… - gippu1 : #ItaliaInghilterra Dichiarazioni vs realtà: nel suo 'ottimo' secondo tempo, in cui secondo Mancini 'abbiamo dominat… - DomenicoCipri12 : @AmalaTV_ @f1believer @AJG_Official Non si tratta di Loca o Fagioli ma l’ipocrisia del “in Serie A non fanno giocar… - internewsit : Retegui, non solo Inter in Serie A! Anche Atletico Madrid osserva - -