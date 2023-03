Migranti, Salvini sferza l'Ue: "Con tanti italiani in difficoltà non possiamo esser lasciati da soli" (Di sabato 25 marzo 2023) Altra giornata con un boom di sbarchi in Italia: in 24 ore circa 3mila arrivi. Il segretario della Lega si appella all'Ue: "Numeri inaccettabili, dopo anni di chiacchiere passi dalle parole ai fatti" Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) Altra giornata con un boom di sbarchi in Italia: in 24 ore circa 3mila arrivi. Il segretario della Lega si appella all'Ue: "Numeri inaccettabili, dopo anni di chiacchiere passi dalle parole ai fatti"

