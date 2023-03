“Avete rotto coi morti in mare” Cruciani mostra i dati su Conte e Draghi

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 25 marzo 2023) Per far svegliare David Parenzo dal torpore, voglio offrirvi sul piatto tre cose molto forti. Primo: perché la sinistra della Schlein, quella che piace alla gente che piace, non ha il coraggio di chiamarle quelli di Ultima generazione col loro nome? Perché non li definisce criminali e delinquenti quando imbrattano dei monumenti? Non hanno il coraggio di fare questo passaggio essenziale. Invece li giustificano. Dicono: ‘Non bisogna guardare il dito, ma la luna’. Cioè al problema del cambiamento climatico. Quindi quelli secondo loro farebbero delle cose sbagliate ma direbbero cose giuste. Seconda cosa. Vi do solo un dato, caro Parenzo, suiin. Siccomei cog*** da un mese con questiin, io vi leggo i: 1,7 vittime ogni 100 sbarcati ...