Italia-Inghilterra, Mancini: “Meritavamo il pari. Nella ripresa ho visto una grande Nazionale” (Di venerdì 24 marzo 2023) Comincia con una sconfitta contro l’Inghilterra il cammino dell’Italia di Roberto Mancini alle qualificazioni per i prossimi Europei. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la Nazionale esce sconfitta per 2-1 in occasione dell’esordio della fase a gironi per ottenere il pass per Germania 2024. La doppietta dell’attaccante del Tottenham Harry Kane Nella prima frazione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023) Comincia con una sconfitta contro l’il cammino dell’di Robertoalle qualificazioni per i prossimi Europei. Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, laesce sconfitta per 2-1 in occasione dell’esordio della fase a gironi per ottenere il pass per Germania 2024. La doppietta dell’attaccante del Tottenham Harry Kaneprima frazione ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ???????????????? ???????????????????? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per #Italia ???? ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 2… - Azzurri : Qualificazioni #EURO2024 ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 20.45 ??? Stadio 'Maradona' - #Napoli ?? In… - calcioinglese : Cancellata per motivi di ordine pubblico, dopo minacce di aggressione ricevute privatamente dall'organizzatore, la… - sportface2016 : #ItaliaInghilterra Donnarumma: 'Abbiamo regalato il primo tempo, andiamo a Malta per vincere' - musicad1nverno_ : RT @Cinguetterai: Questa è la prima partita dell’Italia senza Gianluca Vialli e in campo c’è anche l’Inghilterra ?? #ItaliaInghilterra #IT… -