VIDEO Conti-Macii conquistano il bronzo ai Mondiali 2023 Riviviamo il meraviglioso libero

(Di giovedì 23 marzo 2023) 23 marzo. Una giornata storica per il pattinaggio artistico italiano. Sarae Niccolòhanno infatti conquistato una straordinaria medaglia diai Campionatidi Saitama (Giappone), mandando in estasi il gremito pubblico della Super Arena che, alla fine, riserverà loro una meritatissima standing ovation. Un vero e proprio capolavoro quello confezionato dagli atleti allenati da Barbara Luoni, bravissimi a ridurre ai minimi termini ogni tipo di sbavatura, completando in modo quasi perfetto dieci degli undici elementi pianificati. Ad eccezione infatti di una lievissima sbavatura del cavaliere nella sequenza di salti in parallelo, gli azzurri hanno sciorinato con qualità un triplo twist d’alto profilo, tre sollevamenti spettacolari (reverse, toe lasso e ...