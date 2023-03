Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Ranieri e quel retroscena sul derby. C'entrano #Totti e De Rossi: L'ex tecnico della #Roma, ora sulla panchina del… - serieB123 : Ranieri e quel retroscena sul derby. C'entrano Totti e De Rossi - heathlegver : quel video di luca zingaretti e luisa ranieri che ballano dancing queen agli oscar - ale__ranieri : RT @PatriziaTenda: Il Balducci fu interrogato a sua volta: nel pomeriggio di quel giorno stesso, 18 marzo, a Santo Stefano del Cacco: per p… - acmdave17 : quel che ci differenzia dal Leicester, è che loro per molto meno l’hanno esonerato Ranieri?? -

ROMA - Dalla panchina alla cattedra, Claudioha tolto i panni del tecnico per indosare quelli del 'professore' di calcio di fronte agli studenti dell' Università di Cagliari nell'ambito del progetto All around soccer insieme all'Aiac (l'...Claudio, ha parlato a margine di un evento organizzato dall'Università di Cagliari, squadra che in ... Se avessi persoderby, sarei ancora dentro l'Olimpico. L'ho dovuto fare, erano troppo ...E in serie A ho esordito inruolo. Questo anche per dire dell'importanza della tenacia: io nel ...ha parlato dell'importanza di essere se stessi: 'Non riesco a rinunciare a quello in cui ...

Ranieri ha parlato dell'importanza di essere sé stessi ... Pensavo che mi mandassero via subito. E invece con quella squadra siamo arrivati sesti, poi quarti. Con risultati ottimi anche dopo che sono ...Ranieri ha ricordato anche il famoso derby vinto in rimonta ... “Una volta stavo perdendo un derby 1-0 con la Lazio e ho tolto Totti e De Rossi. Se avessi perso quel derby, sarei ancora dentro ...