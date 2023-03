Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Osimhen, i segreti e il futuro: la frase che fa sognare i tifosi del #Napoli: L'attaccante azzurro ha parlato dal… -

ha il contratto in scadenza nel 2025 e non ha mai fatto mistero di voler un giorno andare in Premier League. Ma non ha specificato ...Aria di scudetto in città. E in attesa chee soci completino il loro capolavoro, arriva in libreria una storia che di scudetti ... note e meno note, di piccoli e grandifinalmente ...L'ottimo impatto dei nuovi e la progressiva crescita in termini di rendimento degli altri calciatori già in rosa (oltre adnon si può non menzionare ad esempio Anguissa, Zielinski, Lobotka e ...

Osimhen, i segreti e il futuro: la frase che fa sognare i tifosi del Napoli Corriere dello Sport

Nei giorni in cui si parla con insistenza del futuro di Victor Osimhen, lui elogia la città in cui vive da ormai tre anni e apre spiragli interessanti legati alla prossima estate: "Napoli ti dà ...Aria di scudetto in città. E in attesa che Osimhen e soci completino il loro capolavoro, arriva in libreria una storia che di scudetti napoletani (e di tanto altro ancora) ne racconta ben ventiquattro ...