Nato | Stoltenberg | «Prepariamoci ad una guerra di logoramento»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il generale della, Jens, ha evidenziato la necessità di un sostegno a lungo termine all'Ucraina in unadestinata a protrarsi. «L'Occidente si prepari a unadi» ha dichiarato. Intervistato dal Guardian,ha avvertito che il presidente della Russia è intenzioa proseguire il conflitto, sta aumentando la produzione militare industriale e si rivolge «a regimi autoritari come l'Iran o la Corea del Nord, o altri, per cercare di ottenere più armi». Per questo motivo, Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania e altri stati devono prepararsi per sostenere a lungo l'Ucraina con armi, munizioni e pezzi di ricambio. «Questa è unadi attrito, parliamo di capacità industriale per sostenere il ...

La Nato si prepara a una “guerra di logoramento” Nicola Porro

il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, avverte i membri dell'Alleanza a prepararsi a sostenere Kiev in una guerra di logoramento. Per quanto riguarda la situazione di Zaporizhia, a ...